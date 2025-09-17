River enfrenta a Palmeiras en un duelo clave en la Copa Libertadores

Esta noche desde las 21.30, River recibirá a Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Quien se imponga en esta serie, se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el choque entre San Pablo y Liga de Quito.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de un importante triunfo frente a Estudiantes por 2-1en condición de visitante y el DT se fue de La Plata con varias conclusiones positivas. La principal pasa por el cambio de esquema: en UNO presentó una innovadora línea de tres defensores (3-5-2) le dio solidez defensiva y una base sobre la cual construir su fútbol, algo que volvería a aplicar frente al equipo brasileño.

Con decisiones por tomar, el DT debe definir al sustituto de Giuliano Galoppo en el mediocampo, puesto que podría ser ocupado por Kevin Castaño, uno de los que corre con ventaja por sobre Matías Galarza, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina. También se espera el regreso de Gonzalo Montiel al carril derecho de la defensa, en reemplazo de Fabricio Bustos. La principal duda, sin embargo, se centra en la dupla de la zaga central: la disputa está entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz.

El probable equipo sería con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.