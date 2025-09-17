Estudiantes llegó a Brasil con el equipo listo para enfrentar a Flamengo

El arranque de la semana no fue el ideal para Estudiantes de La Plata. El lunes en el entrenamiento en City Bell, Edwuin Cetré encendió las alarmas al abandonar la práctica y, tras los estudios médicos, se confirmó lo peor: desgarro grado 1 en el bíceps distal izquierdo. El colombiano quedará afuera del duelo del jueves en Río y tiene apenas una mínima chance de llegar a la revancha en UNO. Tampoco podrá contar Eduardo Domínguez con Leandro González Pirez, que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se perderá los dos choques. A estas bajas se suman Eric Meza, Joaquín Tobio Burgos y el juvenil Joaquín Pereyra, lo que complica aún más el panorama albirrojo.

El equipo llega tras la derrota 1-0 con River en el Clausura, que obligó a dar vuelta rápido la página. “Estudiantes en la Copa dio la talla. Afuera somos un equipo duro y cuesta mucho ganarnos. Tenemos que seguir fortaleciendo esas situaciones y estamos preparados para dar batalla”, afirmó Domínguez en conferencia, en tono de arenga. Consultado por el reemplazo de González Pirez, no dejó dudas: “Si no es Leandro, estará Santiago. Si no llega, jugará Santiago”, en referencia al juvenil Núñez.

El Barba también destacó que el choque con River sirvió de simulacro: “Fue un partido parecido a lo que vamos a encontrar, con intensidad y jerarquía cercana a Palmeiras o Flamengo. Si entramos más decididos y convencidos, serán partidos parejos”.

El plantel llegó este martes cerca de las 21hs a Río de Janeiro y hoy tendrá su última práctica previo al partido de mañana ante el Flamengo.

En ese marco, La probable formación tendría a Muslera en el arco; Gómez, Núñez, Rodríguez y Arzamendia en defensa; Ascacíbar, Amondarain, Palacios, Medina y Castro en el medio; con Carrillo como único punta.

El Mengão llega tras vencer 2-0 a Juventude, con un Agustín Rossi en gran nivel y las figuras de De Arrascaeta y Emerson Royal encendidas.

Mientras tanto, en La Plata, otro tema sacude la agenda: el nuevo escudo. Tras las críticas de un sector de la hinchada, Juan Sebastián Verón salió a explicar: “No es algo cerrado, buscamos modernizarnos. El club necesita crecer”. El presidente defendió el cambio como parte de un proceso de evolución institucional, aunque admitió que la identidad es lo que debe prevalecer.

Con ese telón de fondo, Estudiantes ya puso la mira en Río. Arribó ayer por la noche a Barra da Tijuca para quedar concentrado. El jueves, desde las 21.30, el Maracaná será escenario de un duelo que promete ser electrizante, con un Pincha golpeado en nombres pero firme en convicciones, y un Flamengo que llega con todo su poder de fuego.