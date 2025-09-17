Messi volvió a marcar en otro triunfo del Inter

En otro de los partidos de la temporada regular de la MLS, el Inter Miami derrotó anoche al Seattle Sounders por 3 a 1 y de este modo se mantiene entre los mejores cinco de la tabla de posiciones de la conferencia Este.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, anotó el segundo tanto del equipo de Javier Mascherano, que se puso arriba en el marcador con un gol de Jordi Alba.

Con esta victoria el equipo de Messi suma 49 puntos al cabo de 27 partidos que lleva jugados en al temporada, producto de 14 triunfos, siete empates y seis derrotas.

Hasta el momento, el inter se está clasificando a los playoffs de la MLS junto al Philadephia (puntero) Cincinnati, Charlotte FC, Nashville, Columbus Crew y Orlando City.