AFA presentó el plan de remodelación para que el estadio Ciudad de La Plata sea la casa de la Selección

Este miércoles se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, encabezada por el presidente Claudio Chiqui Tapia, en la que se presentaron las obras para el Estadio Único de La Plata. En el cónclave también participaron Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

La exhibición constó de un video con el Masterplan de las reformas que se le aplicarán al estadio Diego Armando Maradona. El mismo tendrá cuatro fases claves: el campo de juego, el techo, la iluminación y las infraestructuras interiores y conectividad. El fin es tener lista la operación para finales de marzo del 2026.

“Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país”, expresó Chiqui Tapia.

En la cumbre también participaron otros dirigentes de renombre del fútbol argentino como Diego Milito, Fabián Berlanga, Cristian Malaspina y Nicolás Russo, presidentes de Racing, Vélez, Argentinos Juniors y Lanús, respectivamente, además de la presencia de Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River Plate y otros directivos.