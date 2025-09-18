Orfila define el equipo para visitar a Riestra

Tras la dura derrota como local ante Unión, el Lobo quiere recuperarse en el Torneo Clausura. Por la novena fecha, Gimnasia visitará mañana a Deportivo Riestra en un duelo más que complejo. Luego de la práctica de fútbol en Abasto, Alejandro Orfila despejó algunas dudas sobre la conformación del 11 titular. Bautista Merlini se meterá en el equipo en lugar del suspendido Nicolás Garayalde, mientras que Noberto Briasco será exigido hoy para confirmar su presencia en el Guillermo Laza.

Cabe recordar que Briasco se retiró con molestias musculares ante el Tatengue y en este inicio de semana estuvo trabajando en kinesiologia. El delantero proveniente de Boca será exigido en el día de hoy, por lo que no se descarta que vaya al banco de suplentes e ingrese Jan Hurtado.

Gastón Suso y Marcelo Torres también terminaron el encuentro contra Unión con diferentes molestias, pero de momento no habría impedimentos para que sean titulares en el estadio Guillermo Laza.

Preocupación de los hinchas por la situación económica del club

Tal como adelantó diario Hoy, los trabajadores de planta permanente de Gimnasia al momento no percibieron el salario de agosto y a otros se les adeuda también el mes de julio. En lo que respecta al plantel profesional, hay jugadores que están al día, otros que deben cobrar un mes y a los futbolistas con contratos más altos les deben dos meses. Hay una deduda importante de la dirigencia con distintos proveedores, entre ellos los que preparan las viandas para los deportistas del club y también una empresa de micros que realiza los traslados.

Por eso, en la jornada de ayer cuatro divisiones - Novena, Octava, Séptima y Sexta- entrenaron de manera provisoria en el predio de El Bosquecito. Las dos categorías más grandes, Cuarta y Quinta, lo hicieron en Estancia Chica como es habitual.

Según pudo averiguar este medio, la CD está buscando recursos para conseguir dinero, quedando como posibilidad un nuevo adelanto de los derechos televisivos que sirva para bajar la deuda general.