Gimnasia quiere volver al triunfo en un escenario muy complicado

"Una victoria que empiece a encaminar la clasificación”, fue la frase con la que el cuerpo técnico terminó la práctica de ayer en Abasto. Luego de la derrota ante Unión, Gimnasia buscará volver al triunfo ante Deportivo Riestra para seguir dentro de los ocho equipos con boleto para los playoffs. El Lobo no la tendrá fácil, ya que el Malevo no pierde en el Guillermo Laza desde hace más de un año. El encuentro por la novena fecha comenzará a las 17:00 horas y será arbitrado por Andrés Merlos.

Tal como adelantó este medio, Bautista Merlini se meterá en el equipo en lugar del suspendido Nicolás Garayalde. Por su parte, Renzo Giampaoli atrevesó la semana con un estado gripal, por lo que no se descarta que su lugar sea ocupado por Germán Conti.

De no mediar imprevistos, el frente de ataque seguirá conformado por Marcelo Torres y Noberto Briasco.

El impresionante invicto del Malevo como local

La última caída de Riestra, ascendido a Primera división a fines de 2023, data del 24 de mayo de 2024, cuando Rosario Central se impuso por 2 a 0 por la tercera fecha del Torneo de la Liga. Unas semanas después, el equipo dirigido en ese entonces por el Ogro Fabbiani venció a River por el mismo resultado y empezó una racha que se mantiene hasta el día de hoy.

A lo largo de este período, el conjunto blanquinegro, hoy dirigido por el Tata Benítez, acumula 13 triunfos y 11 empates, con 30 goles a favor y 8 en contra. El récord histórico del fútbol argentino en la materia lo ostenta Banfield, que entre 1951 y 1953 se mantuvo imbatible durante 49 partidos (35 triunfos y 14 empates), pero la marca de Riestra es la mejor de la actualidad.