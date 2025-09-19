Preocupación de los hinchas triperos por la situación económica del club

Tal como adelantó diario Hoy, los trabajadores de planta permanente de Gimnasia al momento no percibieron el salario de agosto y a otros se les adeuda también el mes de julio. En lo que respecta al plantel profesional, hay jugadores que están al día, otros que deben cobrar un mes y a los futbolistas con contratos más altos les deben dos meses. Hay una deuda importante de la dirigencia con distintos proveedores, entre ellos los que preparan las viandas para los deportistas del club y también una empresa de micros que realiza los traslados.

Según pudo averiguar este medio, la CD está buscando recursos para conseguir dinero, quedando como posibilidad un nuevo adelanto de los derechos televisivos que sirva para bajar la deuda general.