Juan Manuel Villalba jugará el Mundial Sub-20 con Argentina

La Selección Argentina Sub-20 ingresó en la recta final de la preparación para afrontar el Mundial de la categoría que se disputará en Chile del 27 septiembre al 19 de octubre. Y como no podía ser de otra manera, habrá presencia albiazul.

El próximo fin de semana el plantel que comanda Diego Placente trabajará en el complejo de Ezeiza y luego el cuerpo técnico dará a conocer la nómina definitiva de jugadores que representarán a nuestro país en el certamen internacional buscando obtener el séptimo título.

La comisión directiva de Gimnasia ya recibió la notificación de que Juan Manuel Villalba formará parte de la delegación albiceleste que viajará a territorio trasandino.

El defensor inició su camino en Vélez, club en el que acumuló 15 partidos en la Reserva. En su momento llamó la atención que, pese a su recorrido en las juveniles de la Selección, nunca haya sido considerado para el plantel de Primera, por lo que a comienzos de este año Gimnasia decidió apostar por él. La chance grande le llegó tras la lesión de Pedro Silva Torrejón: debutó como titular en la victoria contra Godoy Cruz y repitió en la derrota siguiente frente a Lanús. Desde entonces, empezó a ganarse un lugar dentro de la consideración de Alejandro Orfila.

El Lobo lo perderá en un tramo clave en la lucha por la permanencia, con partidos de peso por delante: Rosario Central, Sarmiento, Talleres y, nada menos, que el clásico frente a Estudiantes.