Camba cerró el torneo con derrota pero se ilusiona con la Copa Argentina

Llegó el final del campeonato de la Primera C Metropolitana. Defensores de Cambaceres tuvo que afrontar la última jornada del certamen en Rosario frente a Central Córdoba, ya aliviado luego de lo que había sido la victoria con Puerto Nuevo y la tranquilidad de que seguirá jugando en esta categoría pensando en el próximo año.

Los dirigidos técnicamente por Agustín Costantini perdieron por 2-1 ante el Charrúa, con el descuento de Franco Romero, mientras que Facundo Marín con un doblete le dio la victoria a los locales.

El año no fue bueno para el Rojo, pero ahora empieza una nueva ilusión, desde el fin de semana del 28 de septiembre empezará el Reducido por el ingreso a la Copa Argentina 2026. Los de Rivadavia y Quintana van a enfrentar a Atlas, primero en el estadio 12 de Octubre y la vuelta será en el Ricardo Puga de General Rodríguez, el que gane sigue en juego y el que pierde se despide hasta el próximo año.

Así las cosas, el gran desafío para Camba es llegar bien pisado a ese compromiso con el noveno de la Zona B y poder clasificar al certamen más federal del país, el que supo jugar por última vez en 2022 frente a Lanús en el Centenario de Quilmes, con un resultado anecdótico pero una movilización histórica.

Finalmente, vale repasar que el Rojo ayer por la tarde formó con Facundo Collazo; Mariano Alderetes, Luciano Vargas, Adrián Alfonzo, Diego González; Benjamín Duarte, Benjamín González, Esteban Coronel, Rodrigo Galván; Tomás Baglieri y Nicolás De Benedetti.

Ahora se vienen algunos días de cargas bajas y ya desde la semana próxima preparar con todo el gran choque que se viene con Atlas.