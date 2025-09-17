Orfila prueba variantes para visitar a Deportivo Riestra

La derrota ante Unión no fue el único dolor de cabeza que se llevó Alejandro Orfila del Bosque. Con la baja confirmada por quinta amarilla de Nicolás Garayalde, se podría sumar la ausencia de Norberto Briasco para visitar al duro Deportivo Riestra. El atacante está al límite desde lo físico y será probado para definir si sigue en el 11 titular. Hoy habrá práctica de fútbol en Estancia Chica donde el cuerpo técnico analizará las variantes.

Para acompañar a Mateo Seoane en el circulo central, Orfila tiene varias alternativas. Desde Facundo Di Biasi, actualmente relegado, hasta Augusto Max o Bautista Merlini, quien suele sumar buenos ingresos cada vez que le toca. Otra opción es Juan Yangali, el volante de marca que llegó desde San Telmo.

Si Briasco no llega a ser parte de la partida en el Guillermo Laza, el técnico albiazul deberá buscarle un compañero en ataque al “Chelo” Torres. De estar al 100 %, el ingreso lógico sería el de Jan Hurtado.

La Reserva empató con Rosario Central

La Reserva mens sana se enfrentó a Rosario Central en Estancia Chica por la fecha 10 de la Copa Proyección Clausura. El elenco albiazul igualó 2 a 2 en un partido que tuvo un sabor amargo ya que al elenco comandado por Zaniratto se le escapó la victoria en el final. Jorge De Asís y Santiago Villarreal marcaron para Gimnasia.

Preocupación en la CD por la situación económica

Tal como adelantó diario Hoy, los trabajadores de planta permanente de Gimnasia al momento no percibieron el salario de agosto y a otros se les adeuda también el mes de julio. En lo que respecta al plantel profesional, hay jugadores que están al día, otros que deben cobrar un mes y a los futbolistas con contratos más altos les deben dos meses. Hay una deduda importante de la dirigencia con distintos proveedores, entre ellos los que preparan las viandas para los deportistas del club y también una empresa de micros que realiza los traslados.

Según pudo averiguar este medio, la CD está buscando recursos para conseguir dinero, quedando como posibilidad un nuevo adelanto de los derechos televisivos que sirva para bajar la deuda general.