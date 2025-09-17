Champions League: el palo y Rulli le negaron el gol a Mastantuono

Era su debut en la Champions League, pero lo sintió como si fuera un partido en el patio de su casa. Porque Franco Mastantuono juega así, suelto, con frescura, mostrando responsabilidad y no nerviosismo ante el enorme contexto que lo rodea. Por eso, en un Real Madrid que no tuvo su mejor noche contra el Olympique de Marsella en esta primera fecha de la fase de liga pese al triunfo 2-1, el exvolante de River fue uno de los más destacados y el protagonista de las chances más claras en los 63 minutos que estuvo en cancha. Gero Rulli “bidoneó” para generar la expulsión mediante el VAR de Dani Caravajal.

La acción comenzó con dos partidos en simultáneo, la victoria de Arsenal ante Athletic Bilbao y el triunfo de Union Saint-Gilloise en campo del PSV, allí donde Kevin Mac Allister marcó el primer gol argentino del torneo. El defensor de 27 años, hermano de Alexis y Francis Mac Allister, se lanzó con su cuerpo y rebotó sobre la línea para marcar el tercero de su equipo. Fue el primer gol de Mac Allister en UEFA Champions League, quien viene de cumplir 100 partidos con Union SG.

El segundo gol argentino de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League fue para Enzo Barrenechea, volante de 24 años que supo ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Barrenechea conectó de cabeza al 1-0 parcial de Benfica ante Qarabag, marcando su primer gol en el equipo portugués. El argentino realizó su aporte goleador , pero no alcanzó y el conjunto azerí rompió el empate en el final del partido para el 3-2 definitivo.

El próximo partido de Benfica por Champions League será el 30 de septiembre en Stamford Bridge, nada menos que ante Chelsea de Enzo Fernández.

“Cuti” Romero y Juan Foyth fueron los capitanes del duelo donde Tottenham venció por 1-0 a Villarreal.