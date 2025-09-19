Mundial de Vóley: Argentina eliminó al bicampeón olímpico y avanzó como líder de grupo

La Selección Argentina escribió una página inolvidable en el Mundial de Vóley 2024: derrotó al poderoso Francia, bicampeón olímpico, por 3-2 en un partido electrizante y se clasificó a los octavos de final como líder del Grupo C. Con esta victoria, el equipo de Marcelo Méndez confirmó su gran nivel tras los triunfos sobre Finlandia y Corea del Sur y ahora enfrentará a Italia, subcampeón de su zona.

En el Coliseo Smart Araneta de Quezon City, Filipinas, la Albiceleste se impuso con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12. El encuentro mostró la intensidad esperada ante una de las potencias mundiales. En el primer set, Luciano Palonsky fue clave con un ataque que se desvió en el bloqueo rival, mientras que junto a Lucho Vicentín aportaron seis puntos cada uno. Agustín Loser también se hizo presente con cuatro tantos.

El segundo parcial mantuvo la paridad, pero Argentina aprovechó el gran nivel de sus puntas para cerrarlo 25-23 y ponerse 2-0 arriba. Francia reaccionó en el tercer capítulo: fue más agresivo en ataque (17 puntos contra 12) y descontó con un 25-21. En el cuarto, la tendencia se repitió: Brizard lideró el juego de los europeos y con una gran recepción llevaron la serie al tie-break tras un 25-20.

El desenlace fue apasionante. El liderazgo de Luciano De Cecco en el armado marcó la diferencia y Vicentín se transformó en la figura del partido con 22 puntos. Argentina siempre estuvo adelante en el marcador del quinto set y lo cerró con autoridad 15-12, decretando una de las victorias más resonantes de los últimos años.

Con este triunfo, la selección nacional no solo avanzó a la siguiente fase, sino que eliminó a Francia, campeón olímpico en Tokio 2020 y París 2024. Ahora, el próximo desafío será Italia, que terminó segundo en el Grupo F tras vencer a Ucrania. El cruce se jugará el domingo 21 a las 4:30 (hora argentina).

Cabe recordar que esta edición del Mundial introduce un nuevo formato: se disputa cada dos años y participan 32 selecciones, divididas en ocho grupos de cuatro. Los dos mejores de cada zona clasifican a los octavos de final. Argentina, con tres triunfos en fila, se perfila como uno de los animadores del certamen en Filipinas.