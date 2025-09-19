Liga de Quito dio el primer paso
Liga de Quito dio el primer golpe ante Sao Paulo en los cuartos de final de Libertadores.
La altura ecuatoriana fue una aliada para Liga de Quito en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: venció 2-0 a São Paulo, en un duelo que abrió la serie con claridad. Los goles llegaron por medio de Bryan Josías Ramírez León y Michael Steveen Estrada Martínez.
Desde el silbatazo inicial, Liga impuso ritmo y logró generar espacios aprovechando el desgaste del visitante, que se vio obligado a jugar con orden y precaución para evitar que la diferencia se agrandara. São Paulo, dirigido por Hernán Crespo, intentó responder, pero encontró difícil salir de su campo frente a la presión bien ejercida por los locales.
El triunfo no sólo pone a Liga de Quito en posición de ventaja para la vuelta: también le permite ir a Brasil con confianza, sabiendo que con un empate o una derrota por un gol podría avanzar a semifinales, dependiendo de los tantos fuera de casa. Mientras tanto, São Paulo deberá recuperarse, ajustar errores y ganar en su estadio para mantener vivas sus aspiraciones.