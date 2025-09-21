Gimnasia descansa y el Pincha prepara muchos cambios para el lunes

Con dos realidades opuestas, Estudiantes y Gimnasia encaran el inicio de una primavera que pretende volcarse a buenos resultados para cambiar la imagen que dejó la parte final del invierno.

El Pincha, que por delante tiene el desafío de revertir el resultado contra el Flamengo el jueves que viene por la Copa Libertadores, deberá sortear el incómodo compromiso de mañana a las 19 contra Defensa y Justicia por el campeonato local.

Según informaron, todo hace indicar que el arquero Fabricio Iacovich será el arquero, y además jugarían futbolistas como Matías Magdaleno y Máximo Desábato (el hijo del Chavo). Asimismo, se perfilan como titulares Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti en la defensa.

Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y José Sosa van a compartir el eje de la mitad de la cancha y en el frente de ataque estarán Tiago Palacios, Lucas Alario y Fabricio Pérez. Será interesante la posibilidad de que el Pony vuelva a ver minutos en el centro del campo después de lo que fue la Supercopa con Vélez en julio pasado.

Vale mencionar que es una incógnita qué sucederá con algunos nombres clave como Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Guido Carrillo, que podrían ir al banco, pero también deberían descansar y no arriesgar pensando en el choque copero.

Finalmente, es importante repasar que el grupo va a trabajar este domingo por la mañana en el Country y por la noche van a volver al predio para quedar concentrados.

El equipo realizó livianos movimientos en la jornada de ayer y hoy los jugadores volverán a trabajar antes de quedar concentrados a la espera del choque de mañana a la tarde.

Dos días de descanso para el Lobo

A diferencia de lo que se esperaba después de la derrota del último viernes ante Deportivo Riestra, el cuerpo técnico de Gimnasia decidió que tanto ayer como hoy los jugadores tengan descanso antes de empezar a preparar el próximo encuentro ante Rosario Central, que será el sábado que viene a las 14.30 en el estadio del Bosque.

Gimnasia está al límite en la zona B para clasificar a la próxima fase del campeonato, por lo que no puede seguir dejando puntos en el camino, y mucho menos en condición de local.