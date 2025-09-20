El Chino Benítez estuvo en el Maracaná y el equipo entrenó en Brasil

El ex campeón de América en 2009, Leandro el Chino Benítez, viajó con un grupo de amigos, empresarios y abogados de La Plata a Brasil, y siguió el partido en el estadio Maracaná.

Entre el selecto grupo de personas, se encontraron el letrado platense Gustavo Galasso o Mariano Penas, quienes formaron parte de una comitiva de 15 personas que llegaron en una combi al estadio Maracaná y formaron parte de los más de dos mil hinchas que alentaron al equipo de Domínguez ante el Flamengo.

En lo que refiere al equipo, la delegación emprendió el regreso a la argentina anoche, luego de realizar tareas regenerativas para los jugadores que formaron parte del partido del jueves en territorio brasileño.

De acuerdo a lo previsto, hoy habrá movimientos livianos y no se descarta un trabajo táctico con algunos suplentes y juveniles que le darían la base al equipo que el lunes jugará a las 19 contra Defensa y Justicia por la novena fecha del Torneo Clausura.

Cabe recordar que Estudiantes no tiene asegurada su clasificación a la próxima instancia del campeonato y dependiendo del resultado de Newell’s el fin de semana podría quedarse virtualmente afuera, aunque todavía restan varias fechas por delante para que termine la primera fase del campeonato.

Tanto Alario como Tiago Palacios corren con ventaja para arrancar jugando ante el Halcón de Varela, con la premisa de preservar de cualquier golpe o lesión a Carrillo y Farías, quienes fueron titulares en Brasil.

Además, según trascendió en Río de Janeiro, el cuerpo técnico quedó muy conforme con lo mostrado por Alexis Castro en el segundo tiempo, por lo que podría convertirse en una opción potable para arrancar jugando el próximo jueves en la revancha por la Copa Libertadores de América.