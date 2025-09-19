Colapinto quedó último en el primer día de entrenamiento de la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 19° y 20° en las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El A525 de Alpine volvió a mostrar por qué es el peor auto de la parrilla y en ambas sesiones quedó muy lejos de la punta. En la FP1 logró quedar por delante de su compañero Pierre Gasly, pero en la FP2 el francés le sacó casi siete décimas. Su mejor tiempo de la jornada fue de 1:43.322.

"Nos está costando mucho en esta pista con muchos baches y un circuito de tantas curvas lentas. No estamos encontrando el balance", explicó el oriundo de Pilar, tras otra jornada complicada en la capital azerbaiyana.

Colapinto destacó que los cambios realizados por su compañero de equipo, Pierre Gasly, ayudaron ligeramente: "Pierre hizo unos cambios que ayudaron un poco, mejoró un poquito en algunas cosas, pero hay que trabajar para mañana. Está siendo un día difícil. Estamos muy lejos, así que a laburar para mañana".