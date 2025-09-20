Estudiantes salió fortalecido por el final del partido y varios históricos ya piensan en la hazaña

A pesar de la derrota, el desenlace que tuvo el partido de Estudiantes ante Flamengo en Río de Janeiro dejó una sensación de fortalecimiento interno. Así lo vivieron algunos de los referentes históricos del club, mucho de los cuales formaron parte de aquel equipo del año ’83 que pudo revertir el resultado contra Gremio por la Copa Libertadores en inferioridad numérica en la cancha de 1 y 57.

Desde Julián Camino pasando por Claudio Gugnali y varias personalidades ligadas al club que comentaron el partido en el mítico bar costa del centro de La Plata donde suelen juntarse los ex campeones del mundo, todos coincidieron en que el Flamengo dejó una imagen de debilidad en los últimos minutos del partido que podía aprovecharse la semana que viene en La Plata.

Ahora no hay que desesperarse y hacer un partido inteligente

Por Julián Camino

“De la forma en la que comenzó el partido, la situación está muy difícil para Estudiantes, pero la llave quedó abierta para cualquier cosa. El equipo de Flamengo se le vino encima con esos grandes jugadores que tiene. Estudiantes tuvo una fortuna importante que le permitió no recibir otro gol. Se vio un partido muy difícil desde el arranque. Por suerte Estudiantes se paró mejor y ellos no atacaron tanto porque se cansaron. Así fue donde apareció el Estudiantes de La Plata que saca esa garra de siempre en la Copa Libertadores. Ahora la llave está para cualquiera de los dos porque hay un solo gol de diferencia. No va a ser fácil, pero es importante estar tranquilo y no desesperarse. Habrá que jugar el partido con inteligencia. Son 90 minutos y un solo gol que separa a los dos equipos. Lo peor que le puede pasar a Estudiantes es desesperarse, porque el Flamengo con dos o tres contragolpes te pueden fulminar”.

Yo soy muy optimista de lo que pase en la revancha en La Plata

Por Claudio Gugnali

“Estudiantes demostró una vez más como se tiene que hacer para mantener la ilusión en este tipo de cruce, que como todos sabemos 180 minutos. El comienzo del Flamengo fue abrumador. Fue un monólogo en el que hizo dos goles, pero pudieron ser tres o cuatro. Ya en el segundo tiempo el equipo brasilero mermó y Estudiantes lo fue emparejando. Al final logró descontar y ese gol más que numérico es emocional. Con ese gol Estudiantes viene a la revancha acá en La Plata a un gol de diferencia con el empuje de la gente y de su historia. La verdad es que por lo que dejó el partido soy muy optimista. Aunque también es cierto de que hay ser respetuosos porque el otro es un gran equipo”.