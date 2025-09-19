Conmebol revocó la sanción a Gonzalo Plata y estará frente a Estudiantes

Buenas noticias para Flamengo en la previa del duelo decisivo ante Estudiantes: la Conmebol dejó sin efecto la sanción a Gonzalo Plata, quien había sido expulsado en el partido de ida disputado en Río de Janeiro.

El organismo envió este viernes un oficio al club brasileño confirmando la revocación de la tarjeta roja que el árbitro Andrés Rojas le mostró al delantero en los minutos finales del encuentro. Con esta resolución, el ecuatoriano podrá estar disponible para la vuelta del próximo jueves a las 21.30 en el Estadio UNO, donde el “Pincha” buscará revertir el 2-1 en contra.

La decisión llega después del reclamo formal presentado por la dirigencia del Mengao, que acompañó su pedido con antecedentes de situaciones similares en la Copa Libertadores. Entre ellos, la amnistía a Leandro Romagnoli en 2014 con San Lorenzo y la revocación de la sanción a Manoel en 2018 jugando para Cruzeiro frente a Boca.

De esta manera, Flamengo recupera a una pieza clave para la serie, mientras que Estudiantes se prepara para una noche que promete máxima tensión en La Plata.