Acassuso, tocando el cielo con las manos en el Nacional

Luego de ocho décadas de espera, Acassuso consiguió un ascenso histórico a la Primera Nacional. El conjunto de San Isidro venció a Armenio por 2-1 en el global de la final del Reducido de la Primera B, tras imponerse 1-0 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta.

El partido decisivo tuvo un desenlace tenso. Apenas Hernán Mastrángelo señaló el final, se desató una batalla campal entre los futbolistas de ambos equipos, con golpes, corridas y forcejeos dentro del campo de juego. Afortunadamente, la situación pudo ser controlada.

En lo futbolístico, Suso golpeó rápido: a los nueve minutos del primer tiempo, Escalante convirtió de penal y estiró la ventaja en la serie, obligando a Armenio a una remontada casi épica. En el complemento, Troxler marcó el empate a los 25 minutos, pero no alcanzó para revertir la historia.

Así, el equipo dirigido por Lema cerró una campaña inolvidable y acompañará a Midland en la próxima temporada del Nacional.