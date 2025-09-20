River, con suplentes, perdió ante Atlético Tucumán y dejó la punta del Clausura

Atlético Tucumán venció 2-0 a River Plate en el Estadio Monumental José Fierro y le arrebató el liderazgo del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, que presentó un equipo alternativo pensando en la Copa Libertadores, sufrió una derrota preocupante a pocos días del duelo clave ante Palmeiras.



El Decano abrió el marcador en el primer tiempo con un tanto de Clever Ferreira, quien aprovechó un error del arquero Jeremías Ledesma para marcar de cabeza. Ya en la segunda mitad, Leandro “el Loco” Díaz amplió la ventaja desde el punto penal y sentenció el resultado.



Gallardo optó por alinear a varios suplentes y debutantes, priorizando la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. Sin embargo, la rotación tuvo un alto costo: River no solo cayó con claridad en Tucumán, sino que además cedió la cima del campeonato, lo que enciende las alarmas en la recta final del semestre.



Con este triunfo, Atlético Tucumán se ilusiona con pelear en la parte alta de la tabla, mientras que River deberá reenfocarse rápidamente para encarar el tramo decisivo de la Copa y el torneo local.





