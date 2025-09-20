Villa San Carlos tiene una visita de riesgo a Pilar

El primer equipo de Villa San Carlos tendrá un duro desafío en la tarde del sábado, teniendo la obligación de visitar a Real Pilar en un choque muy exigente, ya que los locales vienen también en la parte alta de la tabla de posiciones. La historia por la fecha 14 del Clausura de la Primera B Metropolitana comienza a las 18.05 con transmisión de Directv Sports.

Los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda vienen de romper una racha de cinco encuentros sin ganar, al golear en el Gennacio Sálice de Berisso a la UAI Urquiza con una muy buena producción.

Con ese resultado los del Pájaro tomaron confianza nuevamente para seguir siendo protagonistas del campeonato ya que el andar de Midland mermo en este tramo de la temporada, aunque también los puntos son claves por el ingreso al Reducido, como también por el acceso a la Copa Argentina 2026.

Miranda no definió el 11 titular para el compromiso de este sábado, aunque no habría mayores modificaciones de la formación que venció al Furgón el pasado lunes en Berisso.

Vale mencionar que el arbitraje estará a cargo de Gonzalo Pereira, acompañado por Rodrigo Clarín, Juan Manuel Acevedo y como cuarto hombre estará Guido Mascheroni.