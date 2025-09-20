El Vélez de los Mellizos ganó en San Juan y “le dio una mano” al Lobo

Pese a la derrota en el Estadio Guillermo Laza, Gimnasia cerró el viernes con una buena noticia. San Martín de San Juan, uno de los rivales del Lobo en la zona baja de las tablas, perdió como local ante el Vélez de los Mellizos Barros Schelotto. Manuel Lanzini y Godoy marcaron para el Fortín, mientras que Puch descontó para el “Verdinegro”.

La visita abrió el marcador a los nueve minutos de la primera etapa, con un pase filtrado del lateral Isaías Andrada para Lanzini, que recibió dentro del área y remató alto, para marcar el 1-0.

El segundo gol de la noche llegó a los 38 segundos de la segunda mitad, con una gran jugada colectiva que terminó con una pared entre Lanzini y el delantero Dilan Godoy, que quedó mano a mano y remató fuerte al palo derecho del arquero Matías Borgogno.

A los 13 minutos de la segunda mitad, un córner al segundo palo le llegó a Maestro Puch, que pudo cabecear para marcar el descuento del elenco sanjuanino.

En la agonía del partido, el futbolista velezano Aaron Quirós cometió una dura falta sobre el mediocampista Sebastián Jaurena, a quien impactó con ambas piernas a la altura de la tibia derecha, que le valió la expulsión a instancias del VAR.

La Academia derrotó al Globo en el Ducó

Con Facundo Cambeses como gran figura del partido, Racing se llevó un triunfo clave ante Huracán por 2-0 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó para achicar distancias con su rival en la pelea por avanzar a los playoffs del Torneo Clausura y posicionarse en puestos de copas internacionales para el próximo año. Con ese resultado positivo, encarará una semana decisiva para la revancha de este martes desde las 19 con Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores tras llevarse la ida por 1-0 en Liniers.