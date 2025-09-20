El Lobo se hunde y la tabla del descenso mete miedo

Gimnasia no logra levantar cabeza y la derrota frente a Deportivo Riestra volvió a encender las alarmas. El Lobo arrancó el Clausura con la misión de sumar fuerte para alejarse de la zona roja, pero hoy la realidad es otra: acumula tropiezos y cada vez siente más cerca el fantasma del descenso.

Con 26 puntos en la tabla anual, los de Orfila quedaron al nivel de Belgrano y Godoy Cruz, pero por debajo de Unión (29), Platense (29) y Banfield (27), rivales directos en esa pelea incómoda. Sarmiento (24) y Atlético Tucumán (25) también están en la conversación, mientras que Aldosivi (18) y Talleres de Córdoba (19) aparecen más comprometidos, aunque con margen para descontar.

El panorama es claro: Gimnasia necesita resultados urgentes. Los puntos que dejó escapar contra Lanús, San Martín de San Juan y ahora Riestra lo empujaron a la cornisa. En un torneo parejo y con muchos equipos apretados en la tabla, cada fecha puede ser un alivio o una condena. El Lobo, por ahora, sigue mirando de reojo los promedios y los descensos, con la obligación de reaccionar ya.