Domínguez fue tenue al declarar…

Estudiantes debía traerse de Río de Janeiro un resultado para ilusionar a su gente y lo logró. Así se lo pedimos antes del partido contra Flamengo. En UNO podría clasificar. No obstante esto, he percibido un marcado descontento popular por como logro el 2 a 1 que podría haber sido un lapidario 4 a 0. No gusto la formación inicial. Tampoco el planteo. Menos lo que parecía excesivo respeto al rival. Al igual que se critican a jugadores que aparecieron a cuenta gotas cuando Flamengo se cansó y se paró.

Me hubiese gustado escuchar en declaraciones post partido: “si o si vamos a clasificar y dejaremos la piel en el césped”. Pero solo escuché un tenue “el resultado nos permite ilusionarnos”.

Son diferentes formas de sentir.