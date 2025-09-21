por daniel "profe" córdoba
Domínguez fue tenue al declarar…
En UNO, el Pincha deberá dar vuelta el resultado obtenido en Brasil.
Estudiantes debía traerse de Río de Janeiro un resultado para ilusionar a su gente y lo logró. Así se lo pedimos antes del partido contra Flamengo. En UNO podría clasificar. No obstante esto, he percibido un marcado descontento popular por como logro el 2 a 1 que podría haber sido un lapidario 4 a 0. No gusto la formación inicial. Tampoco el planteo. Menos lo que parecía excesivo respeto al rival. Al igual que se critican a jugadores que aparecieron a cuenta gotas cuando Flamengo se cansó y se paró.
Me hubiese gustado escuchar en declaraciones post partido: “si o si vamos a clasificar y dejaremos la piel en el césped”. Pero solo escuché un tenue “el resultado nos permite ilusionarnos”.
Son diferentes formas de sentir.