Sin Liga, pero con Promocional Amateur

Este fin de semana no tuvimos acción de los torneos de la Liga Amateur Platense de Fútbol debido a las inclemencias meteorológicas que afectaron a toda la región de La Plata, Berisso y Ensenada, pero este domingo podremos disfrutar de una de las últimas jornadas del Promocional Amateur.

Desde las 15.00, Everton y Estrella de Berisso buscarán ir cerrando con una alegría el campeonato, en un torneo donde no lograron sumar muchos puntos, aunque comenzó de forma desprolija y los clubes decidieron priorizar no desarmar los planteles que compiten en el fútbol liguero.

El Decano será local de Provincial Lobos en el predio Pachi Funes, mientras que la Cebra estará visitando a Fútbol Club Ezeiza en la cancha del Deportivo Coreano. Ambos suman cinco unidades, siendo Estrella el último del Grupo A y los de barrio Aeropuerto los colistas del Grupo B.

La idea fue mostrar futbolistas en la última categoría de la AFA, recordando que todos deben tener menos de 25 años y nunca haber firmado un contrato profesional.