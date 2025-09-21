Colapinto largará 16º en Bakú tras un choque en la Q1

El argentino sufrió un accidente en su último intento, pero iniciará la carrera del GP de Azerbaiyán delante de su compañero Gasly.

Franco Colapinto partirá desde la 16ª posición este domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que tendrá al campeón mundial Max Verstappen en la pole position. El piloto de Alpine buscaba meterse en la Q2 cuando, en su último giro rápido de la Q1, protagonizó un fuerte choque que provocó la bandera roja y lo dejó sin chances de mejorar su registro.

Aun así, el argentino logró ubicarse por delante de varios rivales directos en la grilla. Largará delante de Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas), su compañero Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams). “Me desconcentró un poco lo de Gasly”, explicó Colapinto en los boxes, lamentándose por la oportunidad perdida: “Teníamos buen ritmo y pasábamos a Q2 seguro”.

La clasificación en Bakú ya había tenido un arranque accidentado. Antes del choque de Colapinto, la Q1 se suspendió tras un despiste de Albon en la curva 1. Hasta ese momento, el argentino había marcado 1:44.057 en su primera vuelta y venía mejorando: justo antes de la interrupción llegó a escalar hasta el 10º puesto, lo que alimentó sus expectativas de seguir avanzando.

Más temprano, Colapinto había demostrado un buen andar en la FP3, donde se ubicó 15º, cerca de los tiempos de mitad de parrilla. El británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido de esa tanda con un giro sólido en el trazado urbano.

La Q2 tampoco estuvo exenta de sobresaltos: apenas iniciada, el británico Oliver Bearman impactó contra una de las paredes con su Haas y rompió la suspensión, lo que obligó a otra interrupción.

En la jornada de hoy, la carrera en Bakú largará a las 8.00 (hora argentina) con Verstappen al frente, pero con Colapinto decidido a revertir el golpe de la clasificación y buscar avanzar en el siempre impredecible circuito urbano.