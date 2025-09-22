Estudiantes recibe a Defensa y Justicia pero con la mente puesta en la Libertadores

Con la cabeza puesta en el partido de vuelta por Copa Libertadores, Estudiantes recibirá a Defensa y Justicia en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura. El entrenador albirrojo Eduardo Domínguez pondrá en cancha un equipo alternativo para cuidar el físico de algunos futbolistas. El encuentro comenzará a las 19:00 horas y será arbitrado por Sebastián Martínez.

El León solo piensa en rugir por el certamen continental, donde el próximo jueves recibirá a Flamengo en la vuelta de cuartos de final tras haber perdido 2-1 en Brasil. De todos modos, no quiere descuidar el campeonato local, en el que se mantiene en zona de clasificación. Será un duelo entre dos rivales directos, ya que Defensa también está entre los mejores ocho de la zona.

Ambos vienen de perder y necesitan levantar para no caerse de los puestos de octavos de final. Estudiantes cayó 2-1 ante River y Defensa por el mismo resultado contra Platense.

Atento Pincha: el Flamengo “alternativo” empató con Vasco Da Gama

Flamengo tuvo un partido de altísima presión en medio de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Estudiantes: el clásico contra Vasco da Gama, por el Brasileirao. Fue empate 1 a 1, con gol del colombiano Jorge Carrascal, el primero del ex-River con los cariocas, en el arranque del match jugado en el estadio Maracaná. El empate visitante fue de Rayan, de cabeza, tras un córner en el que Agustín Rossi no tuvo la mejor reacción.

En relación con los 11 que comenzaron ante el León, el DT Filipe Luis realizó cinco modificaciones: Emerson Royal, Danilo, Carrascal, Bruno Henrique y Everton Cebolinha en lugar de Varela, Leo Pereira, De Arrascaeta, Pedro y Samuel Lino.