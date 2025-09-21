Colapinto sufrió un toque de Albon y terminó 19 en el Gran Premio de Azerbaiyán

El Gran Premio de Azerbaiyán resultó una carrera cuesta arriba para Franco Colapinto, que debió conformarse con el puesto 19 y último entre los que lograron completar la competencia. El piloto argentino de 22 años padeció un toque de Alex Albon que dañó su Alpine y complicó su desempeño.

Su auto perdió ritmo y la degradación de los neumáticos complicó aún más las cosas. Aunque por momentos superó a su compañero Pierre Gasly, en el cierre volvió a perder la posición y terminó en el último puesto entre los clasificados.

El triunfo quedó en manos de Max Verstappen con Red Bull, seguido por George Russell con Mercedes y Carlos Sainz y su Williams.

La próxima cita será el 5 de octubre en el Gran Premio de Singapur, otra carrera callejera pero con el atractivo de la noche como escenario.