Promocional Amateur: Estrella perdió ante Fútbol Club Ezeiza

En la recta final del campeonato Promocional Amateur, Estrella de Berisso no pudo sumar en su visita a Fútbol Club Ezeiza y cayó por 1 a 0 en un partido parejo. Por su parte, el compromiso entre Everton y Unión Deportivo Provincial fue aplazado.

El encuentro se disputó con mucha intensidad en la mitad de la cancha, con ambos equipos tratando de imponer su juego pero sin grandes diferencias en el marcador durante gran parte del desarrollo.

Sin embargo, cuando restaban quince minutos para el final, el futbolista Nami concluyó la jugada decisiva para darle la victoria al conjunto local.

El elenco de la región afrontará la última jornada con el objetivo de cerrar el torneo de la mejor manera.