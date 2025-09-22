Boca dejó escapar la cima: empate con sabor amargo en la Bombonera

Boca tenía todo servido para una noche perfecta en Brandsen 805: victoria cómoda, punta de la Zona A y pelea palmo a palmo con River en la tabla anual. Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Russo se quedó cuando parecía tener controlado el partido y terminó pagando caro: empató 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se fue de la Bombonera con un sabor amargo.

El inicio había sido auspicioso. Con decisión y buen juego, Boca golpeó primero a los 23 minutos: Rodrigo Battaglia, siempre oportuno en el área, pescó un rebote y puso el 1-0. El volante, que atraviesa un gran presente, se convirtió además en el máximo goleador del ciclo Russo con cuatro tantos. El gol desató la fiesta en las tribunas y el equipo se adueñó del trámite.

Ya en el segundo tiempo, el dominio se transformó en contundencia. A los 10 minutos, Miguel Merentiel volvió al grito sagrado con un remate certero que estiró la ventaja y parecía sentenciar la historia. Boca jugaba su mejor partido en meses y el 2-0 era fiel reflejo de lo que se veía en cancha.

Pero el fútbol siempre guarda sorpresas. Cuando el Ferroviario parecía resignado, José Florentín apareció de cabeza para descontar y sembrar dudas. El Xeneize se desconcentró, perdió intensidad y lo pagó carísimo: a los 38, Iván Gómez sacó un derechazo tremendo al ángulo que dejó sin chances a Marchesín y estampó el 2-2. La Bombonera enmudeció y Central Córdoba se agrandó.

Incluso sobre el final, la historia pudo terminar peor: una salida fallida de Marchesín dejó el arco vacío y Verón tuvo en sus pies el triunfo visitante, pero su remate se fue afuera. Fue un alivio para Boca, que terminó sufriendo un partido que parecía controlado.

Con este resultado, el equipo de Russo quedó tercero en la Zona A con 14 puntos, a dos del líder Unión y a uno de Barracas Central. En la tabla anual, acumula 47 unidades, dos menos que River. Central Córdoba, en tanto, quedó cuarto en la zona con la misma cantidad de puntos que Boca, aunque con peor diferencia de gol.

La bronca se explica sola: Boca jugó 60 minutos de alto nivel, pero no supo cerrarlo. Y en un campeonato tan parejo, dejar escapar victorias en casa puede pagarse caro.