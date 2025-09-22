Domingo de emociones en la Liga Profesional: empates, polémicas y goleadas

En Avellaneda, Independiente y San Lorenzo no se sacaron ventajas y terminaron 1-1 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. Facundo Gulli puso en ventaja al Ciclón a los 37 minutos tras un contraataque letal, pero en el complemento Nicolás Tripichio, en contra, decretó la igualdad luego de un córner. Fue un choque parejo que dejó al Rojo pensando en el clásico frente a Racing y al Cuervo, con la mira puesta en Godoy Cruz.

Más al norte, el Gigante de Arroyito fue testigo de otro show de Ángel Di María, que sigue demostrando su vigencia con la camiseta de Rosario Central. El Fideo armó una jugada de lujo con Alejo Véliz para el 1-0 ante Talleres, que parecía encaminar el partido. Sin embargo, en el segundo tiempo, Valentín Depietri de cabeza empató para la T. El duelo estuvo cargado de polémicas, especialmente por un penal mal sancionado y luego corregido por el VAR. Al final, el 1-1 dejó sensaciones encontradas: Central se lamentó por las chances perdidas y Talleres valoró el punto en medio de su mal presente.

En La Paternal, Argentinos Juniors se floreó frente a Banfield y lo goleó 3-0. Tomás Molina abrió el marcador desde el punto penal y luego amplió con otro tanto personal. Alan Lescano liquidó la historia con un golazo que desató la fiesta del “Bicho”. El equipo de Nicolás Diez recuperó confianza y pelea por meterse en los octavos, mientras que el Taladro de Pedro Troglio se llevó un golpe durísimo.

La tarde también regaló un cruce cargado de emociones en Mendoza. En el Feliciano Gambarte, Godoy Cruz e Instituto empataron 1-1 en un partido especial por el regreso del histórico Daniel Oldrá, esta vez como técnico del conjunto cordobés. El Gato fue homenajeado por el Tomba, en una jornada que combinó nostalgia con competencia.

El domingo dejó de todo: goles, polémicas y emociones fuertes. Un cierre de jornada que mantiene abiertas todas las peleas en el Clausura, tanto en la parte alta como en la zona baja de la tabla.