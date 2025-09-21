Tenis: Etcheverry a paso firme en Hangzhou, ya está en cuartos de final

El platense derrotó con autoridad al australiano Rinky Hijikata y se metió por cuarta vez en la temporada entre los ocho mejores de un torneo ATP.

Sobre el cemento del ATP 250 de Hangzhou, en China, Tomás Etcheverry sigue reencontrándose con su mejor versión. Apenas unos días después de lograr junto a la Selección Argentina de Tenis YPF el pase al Final 8 de la Copa Davis, el platense venció al australiano Rinky Hijikata (111°) por 6-1 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final, alcanzando por cuarta vez en 2025 esta instancia en el circuito.

Con el Hangzhou Olympic Sports Centre como escenario, en una ciudad de 13 millones de habitantes a 200 km de Shanghai, el actual 63° del ranking ATP se ilusiona con dar un salto en una temporada de altibajos y acercarse al gran anhelo: levantar su primer título en el tour.

El partido de octavos mostró la mejor versión de Etcheverry. Tras salvar un break point en el primer game, se adueñó del ritmo con dos quiebres consecutivos y se colocó rápidamente 5-0. Aunque cedió algún punto de servicio, cerró con autoridad la manga inicial por 6-1.

En el segundo parcial, Hijikata elevó su nivel, pero el argentino mantuvo la paciencia y golpeó en el quinto game para quedarse con otro quiebre clave. Desde allí sostuvo la ventaja hasta el final y, tras una hora y 29 minutos de juego, selló el 6-4 que le aseguró un lugar entre los ocho mejores del certamen.

El próximo desafío de “El Retu” será el francés Corentin Moutet (39°), quien llega exigido tras un maratónico triunfo ante su compatriota Arthur Cazaux (84°) por 6-7(1), 6-3 y 7-6(3) en tres horas y 47 minutos.

Etcheverry buscará estirar su buen presente en Asia y dar otro paso hacia su gran objetivo: conquistar su primer título ATP.