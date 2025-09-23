Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, le ganó el duelo a Lamine Yamal y se quedó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera, en la ceremonia de la 69° edición en el Théâtre du Châtelet, de París. Lionel Messi estuvo presente con toda su familia.

“Gracias a todo el mundo. Es impresionante lo que estoy viviendo. Es impresionante estar en el PSG, no es cosa sencilla. Que me lo dé Ronaldinho es una de las cosas más impresionantes de mi carrera. Este 2024 y 2025 lo voy a recordar siempre como un año excepcional. Siempre es importante buscar todos los trofeos posibles de manera colectiva”, afirmó el delantero francés de 28 años, quien se emocionó hasta las lágrimas en su discurso.

Dembélé, campeón local y de la Champions Legue en una temporada inolvidable del PSG, había sido el máximo goleador de la Ligue 1, mejor jugador de la Champions y también de la Supercopa de Europa. Ahora, se quedó con el Balón de Oro por primera vez en su carrera. Le ganó el mano a mano a Lamine Yamal, estrella del Barcelona y la Selección de Francia, quien quedó en segundo lugar. Por otra parte, el joven crack del conjunto catalán se quedó con el Trofeo Kopa a mejor futbolista joven.

Por segunda edición consecutiva, no figuran entre los nominados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Entre el argentino y el portugués dominaron el planeta fútbol en las últimas décadas y se repartieron 13 de los últimos 16 Balones de Oro. El rosarino lo ganó en ocho oportunidades, el primero de ellos en 2009, mientras que el nacido en la Isla de Madeira, Portugal, sumó cinco, el primero en 2008 y el último en 2017.

Los premiados en la noche de París

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona - España).

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona - España).

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique (Paris Saint Germain).

Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra).

Trofeo Lev Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (PSG - Italia).

Trofeo Lev Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra).

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyokeres (Sporting Lisboa - Suecia).

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona - Polonia).

Club del Año masculino: PSG (Francia).

Club del Año femenino: Arsenal (Inglaterra).

Premio Sócrates: Fundación Xana.

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé (PSG - Francia).

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona - España).