Gimnasia volvió a los entrenamientos con el foco puesto en Rosario Central

"Al hincha de Gimnasia no hay que decirle nada. Hay que laburar, poner el cuerpo, poner la cara y poner los huevos bien puestos en el Bosque para ganar”, sentenció Gastón Suso tras la derrota ante Riestra. Luego del fin de semana libre, el plantel albiazul se reencontró en Estancia Chica para comenzar la semana de entrenamientos con el foco puesto en el compromiso ante Rosario Central. El Bosque platense recibirá a uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Argentina: Ángel Di María.

Pese al enojo por la derrota y el gol de pelota parada, el cuerpo técnico encabezado por Orfila se quedó con buenas sensaciones por las actuaciones de algunos jugadores. Germán Conti tuvo su primera titularidad con la camiseta tripera y arrojó estadísticas que reflejaron su gran partido: el “Flaco” tuvo un gran porcentaje de pases acertados (86%) y ganó el 80% de los duelos, un rubro clave para un defensor. Otro que volvió al 11 titular luego de varios meses fue Bautista Merlini, redondeando un partido más que aceptable. La gran incógnita es que resolverá el técnico uruguayo para recibir al “Canalla”: mantener el 4-4-2 o inclinarse nuevamente con un esquema con tres defensores centrales.

La CD busca acomodar las finanzas

Tras la retención de tareas efectuada por los trabajadores de Gimnasia en las diferentes sedes, la dirigencia tripera depositó parte del sueldo del mes de agosto mientras sigue buscando recursos para evitar volver a tener conflictos salariales en el corto plazo. Además, la CD debe poner al día al plantel profesional, el plantel de fútbol femenino y pagar deudas con distintos proveedores.

Tal como adelantó este medio, el presidente Mariano Cowen analiza pedir un adelanto de los derechos televisivos que la AFA otorga todos los meses a los clubes . Todavía no está claro si son los correspondientes a su presidencia o si podrían comprometer los ingresos de la próxima gestión que entraría en funciones a fin de año.