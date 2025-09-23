Estudiantes cumplió en casa y ya piensa en Flamengo

Estudiantes hizo lo que debía: ganó en el Clausura y mantuvo viva la ilusión internacional. Con un gol de Lucas Alario, superó 1-0 a Defensa y Justicia en UNO, en un partido que tuvo aroma a trámite obligatorio en la previa del gran desafío de la semana: la revancha con Flamengo por la Copa Libertadores.

El equipo de Eduardo Domínguez saltó al campo con mayoría de suplentes y con la presencia de dos juveniles: Matías Magdaleno en el lateral derecho y el “Chavito” Desábato en la zaga central. Ambos debutaron con aplomo en un partido que, sin ser brillante, mostró a un Pincha sólido y concentrado. El gol llegó en el momento justo, cuando el trámite parecía dormido, y le dio al León un envión necesario tras dos derrotas seguidas en el torneo local.

La gente también lo entendió así: apenas iniciado el encuentro, las tribunas ya cantaban por la Copa, recordando que el verdadero foco está puesto en el jueves. Aun así, el triunfo valió y mucho: Estudiantes volvió a sumar de a tres, se acomodó en la Zona A y llega motivado al cruce copero.

En conferencia de prensa, Domínguez fue claro. Primero analizó lo hecho ante Defensa: “Merecimos el triunfo. Estudiantes impuso el ritmo de juego, con chicos y jugadores que no tienen tantos minutos. Era importante ganar hoy, el equipo dio sensación de seguridad”, valoró el DT.

Pero, como era inevitable, la charla derivó en la Libertadores. Allí el Barba fue directo: “Estamos a un gol de Flamengo. Que hablen lo que quieran, nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Nos preparamos para hacerlo de la mejor manera”. Y agregó: “Es una instancia decisiva, vamos a buscar no solo igualar sino dar vuelta la serie. Más allá de la jerarquía de ellos, creemos en nosotros”.

Respecto a la polémica por la expulsión de Gonzalo Plata, que finalmente podrá estar en la vuelta, señaló: “El ente mayor tomó una decisión. Nosotros debemos enfocarnos en lo que podemos hacer. Ante equipos que invierten tanto, el detalle es clave”.

Confiado, cerró con un mensaje de arenga: “Nos mostraron todo su repertorio y estamos a un gol. Nosotros todavía no mostramos el nuestro y lo queremos hacer. El equipo está fuerte y listo para dar batalla”.

Así, entre el alivio por el triunfo local y la ilusión copera, Estudiantes ya vive su semana más esperada: el jueves, en UNO, buscará escribir otra página dorada de su historia.