MLS: Inter Miami clasificó a los playoffs con un doblete de Messi

Inter Miami no dejó dudas ante otros de los grandes cuadros que ha tenido la Major League Soccer esta temporada. El elenco de Florida vapuleó por 4 a 0 al New York City FC que, de todos, careció de peso ofensivo. Doblete de Lionel Messi para encaminar la clasificación del conjunto comandado por Mascherano.

Fue Baltasar Rodríguez, en su primera anotación con el equipo de Florida, quien abrió la cuenta, gracias a una exquisita asistencia de Lionel Messi antes del final del primer tiempo. El 10 argentino no se iba a quedar afuera de la fiesta, y apenas iniciada la segunda mitad, se anotó su propio gol con una definición exquisita ante la salida de Matt Freese.

Cobra relevancia que, en medio de su lucha por ganar el botín de oro en la MLS, Leo haya decidido dejarle patear el penal que generó Rodrigo de Paul a Luis Suárez -quien lo cambió por el 3-0-. Pero, como siempre, Messi tenía un acto más: con otra gran definición, selló el cuarto y final gol de un Inter Miami que se aseguró su lugar en los playoffs de la MLS Cup.