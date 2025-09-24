Cara Romana lo hizo de nuevo y confirmó que “se viene lo mejor”

En una tarde en que la primavera no termina de afirmarse, abrió sus puertas el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Premio “Notable Island” (1.400 mts.), Cara Romana confirmó a propios y extraños lo que había mostrado en su exitoso debut, imponiendo condiciones con holgura ya que derrotó por siete cuerpos a Sahara Reward, mientras que a cinco largos culminaba tercera Varlesca. La ganadora, siempre vino a la descubierta “jugando” con sus rivales y ya en la recta, su piloto Aníbal Cabrera apretó “suavemente” el acelerador y como si nada escapó rumbo al disco. La defensora del stud-haras “Firmamento”, presentada con los diez puntos por el entrenador Adrián “Cebolla” Reisenahuer dio forma a su segunda victoria en otras tantas presentaciones, dejando en claro que lo mejor está por venir. Así, la buena hija de The Great Day queda muy bien posicionada para los próximos compromisos sobre la media distancia.

Cotejo reservado para potrancas de 3 años, ganadoras de una carrera, ocupó el segundo turno de la programación con cuatro participantes en pista ya que Italian Bomb dejó en blanco el compromiso y el cierre de las apuestas mostró el amplio favoritismo de Cara Romana ($1.25) superando lo reunido por Sahara Reward ($3.35).

Abierto los partidores, Cara Romana asomó a la descubierta “primereando” a Sahara Reward y a Varlesca y ni bien se formalizó la carrera, la favorita corría con cuerpo de ventaja sobre Sahara Reward, quedando a medio largo Varlesca, que dejaba en el último lugar a Fardela Song.

De esa forma descontaron los 400 metros iniciales con Cara Romana medio largo por delante de Varlesca que por similar margen dejaba tercera a Sahara Reward, que corría en línea con Fardela Song. Así, culminaron el recorrido del opuesto sin novedad manteniéndose las posiciones y se zambulleron en la elipse de la calle 41, donde Cara Romana juntaba a sus grupas a las tres rivales.

Ni bien pisaron la recta, Cara Romana -como si recién hubiera largado- se despegó de Sahara Reward y con lujosa acción siguió viaje hasta el disco para otra victoria contundente.

La ganadora vino en 25s.38/100; en 50s.14/100 y en 1m.15s.76/100 hasta completar 1m.27s.64/100 para los 1.400 metros de pista normal.