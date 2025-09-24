Costas le ganó el mano a mano a Guillermo y metió a Racing en semis

Puede tener varios aspectos a corregir, principalmente en lo defensivo, pero Racing Club de Avellaneda muestra un corazón enorme y un hambre voraz, como el que tiene su entrenador, Gustavo Costas, algo que le significó la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores de América.

Fue triunfo 1-0 para la Academia ante el Vélez Sarsfield dirigido técnicamente por Guillermo Barros Schelotto, con el gol de Santiago Solari en la parte complementaria. Con un global de 2-0 y un partido revancha jugado de forma excepcional y yendo al frente en todo momento, el dueño de casa hizo mérito en el Cilindro para sacar boleto a la próxima instancia del certamen.

A los de Liniers les costó hacer pie, al punto tal que registraron solo cuatro remates al arco defendido por Facundo Cambeses, con una chance realmente muy clara, con un rebote en el arquero que parecía se metía, pero logró sacar de forma heroica en la línea. Racing tuvo varios tiros claros, muchos en los palos y la gran figura fue Tomás Marchiori.

A los 37 del segundo tiempo una escalada muy buena por izquierda de Gabriel Rojas -luego de una polémica por la posición donde se hizo un lateral- finalizó en un centro rastrero a Solari, en una jugada muy difícil de defender, que fue el único grito de la noche en el Presidente Perón.

Los de Avellaneda fueron justos vencedores, quizás para el Fortín la historia hubiese sido distinta con un Braian Romero sano -tan solo pudo jugar 20 minutos en la serie-, pero colectivamente no pudo ser firme ante la intensidad y el coraje plasmado por el dueño de casa.

Racing sacó boleto a semis, después de 28 años, tratando de reencontrarse con la gloria eterna, aunque primero debe enfrentar a Estudiantes o Flamengo, sea cual sea el rival, ya se palpitan 180 minutos de alto fútbol, primero en Río o La Plata y el cierre en el Cilindro, con Lima el 29 de noviembre en el horizonte.

River, a por todo en Brasil

Este miércoles por la noche se van a paralizar los corazones de todos los fanáticos de River Plate, como también habrá mucha atención por parte de los amantes del fútbol. El equipo dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo va a afrontar su destino en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante el poderoso Palmeiras en Brasil.

Los del Muñeco cayeron por 2-1 en la ida disputada en el Monumental y tendrán que buscar al menos un gol en San Pablo, que les permita estirar la serie a la definición por penales. Será difícil, todo comenzará a las 21.30, con transmisión de Fox Sports, y el Millonario deberá dar, no solo una muestra de carácter, sino también un plus en el rendimiento colectivo, algo que tiene en el debe por las grandes figuras de su plantel.

Los 11 titulares no están definidos ya que el entrenador está jugando al misterio y enfrente hay un equipo que tiene jugadores excepcionales como el correntino José Manuel López, convocado recientemente al seleccionado argentino de fútbol.