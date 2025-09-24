Tres atletas platenses integrarán la Selección Argentina de Gimnasia

Los gimnastas platenses Athan Nagahashi de 10 años y Santino Martos de 12, más Dante Rechuti (en la categoría Junior) lograron la clasificación para integrar la Selección Argentina, destacándose con los mejores promedios en sus respectivas categorías.

Luego de una destacada actuación en el torneo provincial de este deporte que se disputó el pasado 6 de septiembre en el club Lanús, Athan y Santino quedaron dentro de los 6 mejores, asegurando su lugar en el Nacional Federativo, que se realizará en Rosario, del 13 al 18 de octubre, representando a la Federación Bonaerense de Gimnasia.

Athan Nagahashi , de nivel 1 (10 años) logró la clasificación al Sudamericano de Medellín del 10 al 14 de noviembre.

Santino Martos (Nivel 2, 12 años) también logró acceder al torneo Sudamericano de Medellín que se va a disputar en noviembre.

Asimismo, Dante Rechuti, en la modalidad Junior, se clasificó al Sudamericano de Cali que se va a disputar entre el 4 al 9 de noviembre.

Ellos son de Gonnet y entrenan en el Cenard, ya que han logrado una beca por parte del gobierno de la Provincia a través de la gestión del subsecretario de deportes de la comuna Platense, Angel Pichi Cerisola.

Entrenados por Federico Molinari, realizaron gran parte de la formación en el gimnasio Gimnastic y están afiliados a la Federación: Bonaerense de Gimnasia.

Athan tiene diez años y es la primera vez que puede presentarse a los juegos Sudamericanos por la edad.

“La idea es que puedan clasificar a los Juegos Olímpicos de la Juventud en las que se puede competir a partir de los 17 años”, comentó entusiasmada su mamá en contacto con el diario Hoy.

Sin dudas, tres exponentes de un deporte que no tiene muchas referencias en la modalidad masculina y que encuentra en estos tres chicos a futuros grandes deportistas de la región que apelan a representar al país en Gimnasia en algún Juego Olímpico.