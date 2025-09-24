Lanús clasificó a semis tras la represión en Brasil durante el partido ante el Flu

Lanús igualó 1-1 con Fluminense en el Maracaná y pasó a las semifinales de la Copa Sudamericana. El Granate, que se impuso 1 a 0 en la ida, se quedó con la serie y se metió entre los cuatro mejores del torneo que supo ganar en 2013. El duelo estuvo marcado por los incidentes que demoraron el comienzo del segundo tiempo en el mítico recinto de Río de Janeiro.

El partido se interrumpió unos minutos debido a los graves incidentes entre la Policía de Brasil y los hinchas argentinos. La suspensión temporal se produjo después de que los jugadores de Lanús se negaran a reanudar el encuentro al observar los incidentes en la tribuna, donde se encontraban familiares y allegados. El árbitro Jesús Valenzuela aceptó el pedido de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos. Durante los disturbios, la Policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús ubicados en el sector superior de una de las cabeceras.