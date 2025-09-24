Flamengo eliminó a Estudiantes en penales y avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores

El partido de vuelta de los cuartos de final tuvo un desarrollo intenso: Estudiantes se impuso por 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, con un golazo de Gastón Benedetti. Tras un pelotazo de Santiago Núñez, Benedetti sorprendió dentro del área y conectó un potente disparo de zurda que dejó sin reacción al arquero Agustín Rossi, igualando así la serie tras la victoria 2-1 de Flamengo en la ida como local.



Durante el encuentro, el equipo carioca mostró su estilo práctico, apostando a salidas con toques cortos y tiros de media distancia. Gonzalo Plata tuvo la primera clara, aunque Facundo Rodríguez la sacó sobre la línea, mientras que Saúl Ñíguez estuvo cerca en un par de ocasiones, una que pegó en el palo y otra que pasó cerca del arco. Jorginho también exigió a Fernando Muslera con un remate desviado al tiro de esquina.



El cierre del partido fue tenso, con ambos equipos buscando el gol que definiera la serie: Estudiantes por el segundo y Flamengo por el empate que forzara los penales.

Finalmente, tras la igualdad en los 90 minutos, la serie se resolvió desde los doce pasos, donde el conjunto brasileño se impuso y selló su pase a la siguiente ronda.































