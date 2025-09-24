El plan de Orfila para que el Lobo vuelva a aullar en el Bosque

El sábado por la tarde Gimnasia recibirá a un campeón del mundo: Ángel Di María arribará al Bosque con su Rosario Central para disputar la décima fecha del Torneo Clausura. El Lobo buscará recuperarse de las últimas dos derrotas y sobre todo hacer valer la localía. En eso viene trabajando el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila desde el inicio de la semana.

El elenco albiazul lleva disputados cinco encuentros en condición de local a lo largo del certamen, con un saldo no muy positivo: dos victorias -Independiente y Atlético Tucumán- y tres derrotas -Instituto por 1-0, Lanús por 2-1 y Unión de Santa Fe por 3-1-.

A lo largo del 2025, los números marcan que Gimnasia cuenta con la misma cantidad de partidos ganados que perdidos. En la temporada disputó 13 partidos en 60 y 118, con cinco victorias, misma cantidad de derrotas y tres empates.

Con todos los mediocampistas a disposición, el entrenador uruguayo deberá definir cómo conforma el famoso “doble 5”. Si Mateo Seoane conserva la titularidad, Nicolás Garayalde volverá al 11 titular en lugar de Augusto Max o Bautista Merlini.

La Reserva ganó en Junín

El Lobo tuvo una exitosa excursión en tierras juninenses, donde derrotó por 2-0 a Sarmiento por la fecha 11 del Torneo Proyección. El equipo de “Lucho” Zaniratto sumó tres puntos importantes de cara a lo que se viene.

Luego de varios minutos prácticamente sin riesgo en ninguno de los dos arcos, Gimnasia encontró la apertura del marcador. Fue a los 25, a partir de un tiro de esquina casi olímpico de Nicolás Barros Schelotto desde la derecha que no fue tal porque la pelota dió en el segundo palo. Agazapado en el corazón del área, Jorge de Asís capturó el rebote y punteó de frente al arco para poner el 1-0.

En el amanecer del complemento, el conjunto tripero ratificó su buen pasar en el encuentro con una jugada que resultó letal. Desde tres cuartos de campo, de Asís habilitó a Santino López García quien desbordó por derecha hasta el interior del área chica. Con calma y serenidad, el extremo de Puerto Madryn se tomó el tiempo necesario y envió un centro que Cayetano Bolzán empujó a la carrera para poner el 2-0.