La hora señalada: Estudiantes y Flamengo se juegan todo en UNO

La Copa Libertadores vuelve a teñir de ilusión a La Plata. Esta noche, desde las 21:30, Estudiantes recibirá a Flamengo en UNO para la revancha de los cuartos de final. El 2-1 sufrido en Brasil dejó la serie abierta, con un gol agónico de Guido Carrillo que le devolvió vida y esperanza al León. Ahora, con su gente y en su casa, buscará escribir otro capítulo épico en su historia continental.

Eduardo Domínguez sabe que no hay margen de error. Su equipo llega motivado tras el triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia en el Clausura, un partido que sirvió de ensayo y también de alivio después de dos caídas seguidas. Con plantel casi completo, el Barba tiene en mente un 11 con equilibrio y carácter para contrarrestar la jerarquía del Mengão. Tiago Palacios se perfila como titular, al igual que Cristian Medina, mientras que Eric Meza y Edwuin Cetré reaparecen como opciones importantes: el primero tras una recuperación larga y el segundo como alternativa ofensiva para el complemento.

La gran incógnita pasa por el lateral derecho: ¿seguirá Román Gómez, que se ganó el crédito con entrega y firmeza, o volverá Meza, que aporta proyección ofensiva pero llega con dudas físicas? Domínguez lo definirá en las horas previas, consciente de que cada detalle puede inclinar la balanza.

El entrenador fue claro en la conferencia: “Nos mostraron todo el repertorio y estamos a un gol. Nosotros no lo mostramos y lo queremos hacer. Vamos a buscar no solo igualar, sino dar vuelta la serie. Más allá de la jerarquía y de los nombres, creemos en nosotros”. Palabras que suenan a arenga, a convicción de equipo que se sabe competitivo en la Libertadores.

Del otro lado, Flamengo arriba con la confianza intacta. Filipe Luís cuenta con refuerzos de peso: Jorginho y Alex Sandro estarán disponibles, mientras que Bruno Henrique podría entrar desde el inicio. El Mengão llega tras empatar con Vasco y rotar en el Brasileirao, pero con la misión clara de defender la ventaja y sellar el pase a semifinales.

El escenario está planteado. UNO será un hervidero con más de 30 mil almas empujando al Pincha hacia el sueño. Racing ya espera en semifinales después de eliminar a Vélez, y la posibilidad de un choque argentino en la antesala de la final aumenta la expectativa.

Estudiantes se juega más que un partido: se juega la oportunidad de reafirmar su estirpe copera. La serie está abierta y el León lo sabe: la historia, otra vez, lo pone frente a la chance de hacer ruido en Sudamérica. Este jueves, la ciudad se detiene. El Pincha va por todo.