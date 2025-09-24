Desilusión en San Pablo: River cayó 3-1 ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores

El ciclo de Marcelo Gallardo en River volvió a sufrir un golpe duro en el escenario continental. El equipo millonario quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 3-1 frente a Palmeiras en San Pablo. Aunque se ilusionó con un comienzo prometedor, terminó pagando caro sus errores y dejó escapar una nueva chance de alcanzar la gloria.



River arrancó el partido con intensidad y actitud ofensiva. A los pocos minutos, Maximiliano Salas abrió el marcador y le devolvió la esperanza al conjunto argentino, que con ese gol igualaba la serie y forzaba los penales. Sin embargo, la ilusión duró poco: Palmeiras reaccionó con jerarquía y comenzó a inclinar la balanza a su favor.



El equipo paulista, que había ganado 2-1 en la ida en el Monumental, no necesitaba arriesgar, pero supo aprovechar cada oportunidad para castigar a un River que fue de mayor a menor. Los errores defensivos, sumados al nerviosismo y la falta de contundencia en momentos clave, marcaron el destino del equipo de Gallardo.



Con el partido 1-1, el Millonario quedó atrapado en su desesperación por encontrar el gol que lo mantuviera con vida. Palmeiras no perdonó: golpeó en los momentos justos y terminó firmando un 3-1 que selló la serie a su favor con autoridad.









