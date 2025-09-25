Le Massif buscará cortarle la racha a Es Aristocrático

Jueves con acción en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo que abre sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, entre las 13.30 y las 19.30. En el tradicional Clásico “Club Hípico de Chile” (1.200 mts.), confiaremos nuestro voto a Es Aristocrático por su manifiesta regularidad y haciendo hincapié en que si bien entrena en San Isidro las seis victorias que luce en su palmarés las logró en esta pista. Su entrenador Marcelo Sueldo intentó subirlo a la milla sin lograr los resultados que se esperaban. Así, inició el descenso de distancia con dos triunfos en línea sobre 1.400 metros y esta tarde, después de diez meses vuelve a los 1.200 metros, seguramente con la mente puesta en el clásico de velocidad del próximo 19 de noviembre. Es elástico en su plan de carrera porque ha impuesto condiciones con distintas manera de desenvolverse en el desarrollo y por eso tiene nuestro aval.

Carrera reservada para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupa el séptimo turno de programación, con ocho competidores, dispuestos a llevarse los $5.630.000 de premio que le espera al ganador. Si bien destacamos la chance de Es Aristocrático, no soslayamos las posibilidades que le caben a Le Massif que en esta distancia se “mueve como pez en el agua” y que tratará de aprovechar cualquier renuncio de nuestro candidato. En esa misma línea ubicamos a lo Dejo Todo que sino gana pega en el palo ya que de sus últimas seis actuaciones se anotó una victoria y cinco segundos lugares, todos en el nivel jerárquico, como para meter presión al más pintado.

Se viene una carrera que hará temblar al cronómetro. Hagan juego…señores!!!

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 2– 3 – 6

2da.) 1 – 7 – 2

3ra.) 1 – 2 - 3

4ta.) 2 – 3 – 7

5ta.) 2 – 3 - 4

6ta.) 4 – 9 – 8

7ma.) 8 – 7 – 3

8va.) 1 – 9 – 4

9na.) 1 – 7 - 10

10a.) 2 – 8 – 10

11a.) 3 – 13 – 7 – 1

12a.) 2 – 3 – 5

13a.) 12 – 9 – 3 - 5