Tenis: la gira asiática arranca con presencia argentina

Comenzó una de las últimas etapas del calendario y cuatro singlistas argentinos se disponen a afrontar la tradicional gira asiática. Sebastián Báez competirá en el ATP 500 de Tokio, donde tendrá un debut de máxima exigencia frente al número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Mientras tanto, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli participarán en el ATP 500 de Beijing, en la República Popular China.

Báez llega condicionado: la semana pasada sufrió un cuadro gripal con 39° de fiebre que lo obligó a retirarse de su compromiso en Chengdú frente a Nikoloz Basilashvili. Tras recuperarse parcialmente, emprendió un viaje de cinco horas hacia Japón, pero el sorteo no le dio respiro: deberá medirse con Alcaraz, reciente campeón del US Open y nuevamente líder del ranking. El historial no es alentador para el bonaerense, que perdió los dos choques previos: en las Next Gen Finals 2021 y en la primera ronda del US Open 2022. Además, su temporada sobre canchas rápidas refleja un registro adverso de dos victorias y siete caídas.

En paralelo, Beijing será escenario para los otros tres representantes albicelestes. Francisco Cerúndolo, flamante campeón de la Laver Cup con el Team World y con recientes cruces ante Holger Rune y el propio Alcaraz, debutará ante el estadounidense Learner Tien (54°). Si avanza, lo esperará el ganador entre Andrey Rublev y Flavio Cobolli, un desafío que promete intensidad.

Tomás Etcheverry, por su parte, intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en la Copa Davis —donde venció a Jesper de Jong— y en Guangzhou, torneo en el que alcanzó los cuartos de final antes de retirarse por una molestia muscular. Su estreno será frente a un jugador surgido de la clasificación y, de superar ese obstáculo, podría enfrentar en octavos al australiano Alex de Minaur, actual Top 10 del ranking.

Finalmente, Camilo Ugo Carabelli completa la delegación nacional en tierras chinas. El tenista porteño, que transita su primera experiencia en este nivel de certámenes, buscará aprovechar la oportunidad para sumar roce y experiencia en un escenario de jerarquía.

La gira asiática se erige como un desafío mayor para los argentinos: la oportunidad de cerrar la temporada con victorias de peso y, al mismo tiempo, preparar el terreno de cara al 2025.