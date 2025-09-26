Carrillo, la bandera del Pincha: “Estuvimos a la altura”

Estudiantes de La Plata se quedó en la puerta de la hazaña, pero lo hizo con el espíritu que lo define: coraje, sacrificio y lucha hasta el último suspiro. Y si hay un jugador que representó todo eso fue Guido Carrillo. El atacante, que en la ida en el Maracaná había marcado el tanto de la esperanza, volvió a dejar el alma en UNO: peleó todas, bancó a la defensa rival, fue pivote y hasta partícipe del golazo de Benedetti que forzó la definición por penales.

Carrillo se fue con bronca, pero también con orgullo. “Duele mucho, creo que estuvimos a la altura, ellos tienen una jerarquía enorme. Les jugamos de igual a igual, pudimos hacer un gol más, pero bueno. No hay consuelo, pero tampoco nada para reprocharse”, expresó tras el partido, con la voz entrecortada por la mezcla de cansancio y emoción.

El delantero también remarcó la comunión que hubo entre el equipo y la gente en una noche cargada de tensión y esperanza: “Agradecer a toda esta gente, que apoyó en todo momento. Quedó demostrado que hicimos un gran partido. La forma duele, porque se hizo un sacrificio grande”. Y vaya si se notó: el rugido de UNO acompañó cada corrida, cada quite, cada intento de Estudiantes por quebrar a un gigante de América.

El Pincha se quedó afuera por penales, pero no perdió su esencia. Y Carrillo lo sintetizó con una frase que quedará grabada: “Estuvimos a la altura de lo que es este escudo, de lo que es Estudiantes. No nos podemos reprochar nada”.

La serie dejó herida, claro, porque la ilusión de volver a una semifinal de Copa Libertadores estaba más viva que nunca. Sin embargo, lo que quedará en la memoria es la entrega absoluta de un equipo que, con Guido como estandarte, le plantó cara al Flamengo de las estrellas y lo obligó a sufrir hasta el final.

El León no logró la épica, pero volvió a demostrar que en la Copa siempre está. Y que mientras existan jugadores como Carrillo, habrá Estudiantes para rato.