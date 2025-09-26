Es Aristocrático ganó y ya piensa en el Clásico “Ciudad de La Plata”

POR GALOPÓN

En una tarde fresca de Primavera, abrió sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 13 cotejos. En el Clásico “Club Hípico de Chile” (1.200 mts.), Es Aristocrático, tal como se diagnosticaba en la previa, se alzó con una incuestionable victoria imponiendo condiciones en un final desahogado ya que derrotó por cinco cuerpos a Lo Dejo Todo, mientras que a similar margen culminaba tercero Le Massif, estando en la definición los tres ejemplares que acumularon la mayoría de los boletos. Nuestro candidato, siempre vino en el fuego y en la mitad de la recta superó airosamente al puntero Lo Dejo Todo, siguiendo viaje hasta el disco, sobrándole hilo en el carretel. Así, el pupilo del entrenador Marcelo Sueldo retornó a las pujas de velocidad, contando con una acertada conducción del jockey de la casa Gonzalo Borda. De esta forma redondeó el séptimo triunfo de una productiva campaña y como dijimos, queda muy bien posicionado con miras a la disputa del Clásico “Ciudad de La Plata” (G II-1.200 mts.) del próximo 19 de noviembre.

Cotejo reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad, ocupó el séptimo turno de la programación con siete participantes en pista, ya que Oro Azteca faltó a la cita y el cierre de las apuestas mostró el favoritismo de Es Aristocrático, que prometía un sport de $1.45, superando lo reunido por Lo Dejo Todo ($3.35) y por Le Massif ($3.85).

Abiertos los partidores, Lo Dejo Todo primereó a sus rivales y formalizada la competencia corría con largo y medio de luz sobre Normando Lu, quedando a sus grupas Es Aristocrático y luego Le Massif.

De esa forma culminaron el recorrido de la recta de enfrente con Lo Dejo Todo el pescuezo de ventaja sobre el tordillo Normando Lu, mientras que por afuera se acercaba Es Aristocrático y por adentro hacía lo propio Le Massif. Ya en el codo de la calle 41, seguía la lucha entre Lo Dejo Todo y Normando Lu –que en un momento pasó al frente fugazmente- mientras que por el lado exterior crecía la figura del favorito, con Le Massif cerca.

Completaron el recorrido de la elipse y al pisar la recta el escenario quedó para Lo Dejo Todo con Es Aristocrático cerca, ya que Normando Lu se fue desinflando. En la definición, el favorito fue limando la luz que lo separaba del puntero y faltando 150 metros lo pasó como una tromba siguiendo camino triunfal hasta el disco que lo cruzó con amplia luz sobre su rival.

El ganador vino en 23s.34/100 y en 46s.46/100 hasta completar el muy buen registro de 1m.09s.96/100 para los 1.200 metros de pista normal.