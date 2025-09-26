Preocupación en los hinchas de Gimnasia por la crisis económica del club

Gimnasia atraviesa uno de los momentos financieros más complejos de los últimos 20 años. Tal como adelantó diario Hoy, el gremio que nuclea a los trabajadores del Lobo decidió profundizar las medidas de fuerza ante el atraso en el pago de salarios. Se podrían paralizar las tareas en los distintos predios, e incluso corre peligro la concentración del plantel de cara al duelo ante Rosario Central.

En las últimas horas, los médicos del Lobo fueron noticia por una situación poco feliz. Los trabajadores confirmaron la demora en el pago de los salarios en aquellos trabajadores que no forman parte de la planta permanente del club y que facturan por sus servicios. En la jornada de ayer, los médicos y kinesiólogos que desarrollan tareas con las divisiones formativas no concurrieron a Estancia Chica. Una situación similar se vivió en el Polideportivo de calle 4.

“Al día de la fecha no se ha percibido el salario del mes de agosto, ese atraso es preocupante para los trabajadores que viven de ese sueldo. Nosotros estamos convocando y acompañando en una retención de tareas con trabajadores de las distintas sedes. Hay que tener en cuenta la imposibilidad de traslado de los trabajadores toda vez que no han cobrado el sueldo del mes que ya trabajaron. Hasta ahora todo fue muy ordenado pero en estos dos últimos meses se ha complicado un poco y desconocemos cuál es la situación y motivado por qué pero es lo que nos han manifestado”, sentenció Mariángeles Sotés en el Deportivo 1270 (secretaria General de Utedyc La Plata).

Orfila define el equipo para recibir a Rosario Central

De cara al compromiso ante el elenco donde juega el campeón del mundo Ángel Di María, el técnico albiazul decidió volver al sistema táctico 4-4-2, dejando atrás la línea de cinco defensores utilizada ante Deportivo Riestra.

Con el cambio de esquema, quien perdería su lugar en la defensa es Germán Conti, que regresaría al banco de suplentes. Mientras que otra de las sorpresas fue que Nicolás Garayalde, ya habilitado para jugar el sábado tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas, no regresaría al equipo.

En el mediocampo volverán al once titular Jeremías Merlo y Manuel Panaro y se mantendrá Bautista Merlini. La duda de Orfila es el acompañante del ex San Lorenzo en el doble cinco, donde este jueves probaron Seoane y Max, un tiempo cada uno.