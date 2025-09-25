Básquet: Reconquista y Universal vencieron en el Clausura

Por la 8va fecha del Torneo Clausura de la APB, en el Oscar Rosatti, Reconquista sorprendió y derrotó a Atenas 92-80 en un duelo clave. El equipo de Marcucci arrancó con un parcial 31-22 que marcó el ritmo. Aunque el Griego intentó reaccionar, no logró revertir el marcador. Federico González fue la gran figura con 32 puntos, bien acompañado por Devece con 23. En la visita no alcanzaron los 38 tantos de los hermanos Aman.

En el Pascual Robolini, Universal se recuperó y superó con autoridad a Banco Provincia por 100-68. La Cueva, dirigida por Ricardo Conti, dominó de principio a fin con un juego colectivo sólido. Mateo Barucco brilló con 17 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias, mientras que Gonzalo Lucracio aportó 17 en la pintura. Para la visita, Eugenio Bajamón se destacó con 18 tantos y 3 rebotes.